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حظك اليوم برج السرطان يوم الأحد 24/5/2015

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حظك اليوم برج السرطان يوم الأحد 24/5/2015 حظك اليوم برج السرطان يوم الأحد 24/5/2015
يتميز بالرومانسية والعاطفية الشديدة، وتؤثر العاطفة عليه فى قراراته المصيرية، وهو متشائم وطيب وعطوف ويحب أسرته وعائلته وأطفاله أكثر من أى شىء آخر فى الحياة، وعن حظ أصحاب برج السرطان اليوم تتوقع ماجى فرح، أن الأمور لا تسير كما كنت تتوقع وتعاكسك الظروف وهو ما يجعلك تتقوقع على ذاتك وتبتعد عن الناس ولكن يجب عليك أن تخرج من هذه الحالة سريعاً.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى الحياة العملية


>كن أكثر قوة فى مواجهة مشاكل العمل، ولا تيأس ولا تتقوقع على ذاتك، لأن قريباً سوف تعود لأفضل أحولك ويظهر تميزك وتفوقك أمام مدير العمل والزملاء.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى العلاقات العاطفية


>حب قديم يعود إلى حياتك، وهو ما يجعلك تعيد النظر فى علاقاتك العاطفية الحالية.

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مصر 365

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