حظك اليوم برج الميزان يوم الأحد 24/5/2015

يتميز برج الميزان بالاتزان والعدل وحب الموازنة فى كل شىء، كما يتسم بالحكمة والعقل والتدبر والتفكير فى الأمور بشكل عميق، ويحب تقديم النصح والإرشاد للآخرين ومد يد المساعدة والعون لهم، وهذه أبرز صفات برج الميزان، أما عن حظ أصحاب هذا البرج يرى محمد فرعون، أنك يجب أن تضاعف مجهوداتك فى العمل الفترة الحالية حتى تصل للمنصب الذى تستحقه وتحقق نجاحات وتميز فى مجالك.

>توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الحياة العملية

>لم يتبق أمامك سوى خطوات بسيطة للوصول إلى هدفك فى العمل، وهو ما يتطلب منك مزيداً من العمل والجهد لتجنى ثمار مجهوداتك السابقة فى العمل.

>توقعات فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الأمور العاطفية

>إذا كنت عازبا يتوقع فرعون أن هناك علاقة عاطفية فى طريقها إليك، وإذا كنت فى علاقة عاطفية فإن شريك حياتك يزيد الضغوط عليك بعد أن أصبحت فى موقع المسئولية.

شبكةعيونالإخبارية

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