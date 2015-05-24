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حظك اليوم برج الدلو يوم الأحد 24/5/2015

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حظك اليوم برج الدلو يوم الأحد 24/5/2015 حظك اليوم برج الدلو يوم الأحد 24/5/2015
من الأبراج العقلانية التى توزن الأمور بعقلها الراجح، ويمكن أن تراه هادئاً خجولاً أو عصبياً وغريب الأطوار، ويحب مساعدة الآخرين والاستقلالية فى التفكير والقدرة على رؤية الأمور من منظور مختلف وعقلانى، ويرى محمد فرعون أن أصحاب هذا البرج اليوم يعيشون فى حالة من السعادة ويستطيعون التأثير على الآخرين بقدرتهم البارعة فى الكلام والقدرة على الإقناع التى يتميزون بها.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية


>ذكاؤك وحنكتك فى التعامل مع الأمور تمكنك من النجاح فى العمل وتؤثر على من حولك بروح التفاؤل والسعادة.

توقعات فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الأمور العاطفية


>يجب أن تزيد الترابط بينك وبين شريك حياتك بممارسة أنشطة جديدة سوياً مثل: الذهاب للمكتبة أو حفل موسيقى أو ممارسة الرياضة وغيرها.

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مصر 365

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