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حظك اليوم برج الحوت يوم الأحد 24/5/2015

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حظك اليوم برج الحوت يوم الأحد 24/5/2015 حظك اليوم برج الحوت يوم الأحد 24/5/2015
التفهم وتقبل الآخرين والتفانى فى العمل..هى أبرز صفات ، وتجده غالباً برفقة أشخاص مختلفين فهو اجتماعى ويحب التفاعل مع الآخرين وهو مثابر ونابض بالحيوية والنشاط..وعن حظ برحج الحوت اليوم يرى محمد فرعون أنك تحمل حملاَ ثقيلاً من المشكلات والأزمات لذا يجب عليك أن تحلها مشكلة تلو الأخرى وابدأ بالأسهل حتى لا تتراكم المشكلات على كاهلك وتكبلك بالقيود.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الحياة العملية


>اليوم أنت مجهد ومرهق بسبب المشكلات التى تواجهها والتى يجب أن تتخلص منها واحدة تلو الأخرى.

توقعات فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الأمور العاطفية


>تشعر بالارتياح والسعادة مع شريك حياتك وتقضيان وقتاً جميلاً بخروجة أو نزهة غير متوقعة.

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مصر 365

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