حظك اليوم برج الحوت يوم الأحد 24/5/2015

التفهم وتقبل الآخرين والتفانى فى العمل..هى أبرز صفات برج الحوت، وتجده غالباً برفقة أشخاص مختلفين فهو اجتماعى ويحب التفاعل مع الآخرين وهو مثابر ونابض بالحيوية والنشاط..وعن حظ برحج الحوت اليوم يرى محمد فرعون أنك تحمل حملاَ ثقيلاً من المشكلات والأزمات لذا يجب عليك أن تحلها مشكلة تلو الأخرى وابدأ بالأسهل حتى لا تتراكم المشكلات على كاهلك وتكبلك بالقيود.إعلان - Ads إعلان - Ads
>اليوم أنت مجهد ومرهق بسبب المشكلات التى تواجهها والتى يجب أن تتخلص منها واحدة تلو الأخرى.
>تشعر بالارتياح والسعادة مع شريك حياتك وتقضيان وقتاً جميلاً بخروجة أو نزهة غير متوقعة.
توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الحياة العملية
>اليوم أنت مجهد ومرهق بسبب المشكلات التى تواجهها والتى يجب أن تتخلص منها واحدة تلو الأخرى.
توقعات فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الأمور العاطفية
>تشعر بالارتياح والسعادة مع شريك حياتك وتقضيان وقتاً جميلاً بخروجة أو نزهة غير متوقعة.