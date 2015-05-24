حظك اليوم برج القوس يوم الأحد 24/5/2015

يتميز برج القوس بالحيوية وحب الاستطلاع والحرية وهو برج متفلسف يسعى للبحث عن معانى الحياة وهو برج متفائل كريم يحب التغيير والتجديد دائماً فى حياته ويمتلك حس الدعابة ولكنه سليط اللسان.. ويتوقع محمد فرعون، خبير الفلك، أن أصحاب برج القوس اليوم يعيشون جوا من البهجة والفرحة فى عملهم وحياتهم الخاصة ويسمعون أخباراً سارة تقلب الأمور رأساً على عقب بعد أيام طويلة من الحزن والإكتئاب. توقعات محمد فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية

>تنجح فى أحد مشاريعك الجديدة وتحقق تفوقاً ومكسب غير تقليدى، وتعيش فى أجواء من السعادة بعد نجاحك وتنشر البهجة على من حولك. توقعات فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الأمور العاطفية

>انغماسك فى العمل يؤثر على حياتك العاطفية بالسلب، فيشعر شريك حياتك بالضجر والإنزعاج من سيطرة العمل عليك، وإذا كنت لست مرتبطاً فاحذر من أن يجرى بك العمر وأنت منغمس فى عملك فقط ولا تلتفت لحياتك الخاصة.

شبكةعيونالإخبارية

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