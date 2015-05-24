حظك اليوم برج الجوزاء يوم الأحد 24/5/2015

يتميز برج الجوزاء بأنه صاحب شخصيتين متناقضتين تماماً ومن الصعب أن تتوقع ردة فعله تجاه أى أمر أو مشكلة، ويتميز بالخيال الخصب وسرعة البديهة والمرح والذكاء والفطنة..وعن حظ أصحاب برج الجوزاء اليوم ترى ماجى فرح، أنك تواجه مشاكل فى العمل وتضطر لاختيار أصعب قرار فى حياتك وهو ترك عملك الحالى وتبحث عن عمل جديد يعطى لك كل المزايا التى كنت ترغب بها ولم تجدها فى مكانك القديم.إعلان - Ads إعلان - Ads
>يبدو الجو العام فى عملك متوتراً، وتواجه خيار ترك عملك لمكان أفضل لا تزال تبحث عنه لكن لا تقلق ستجد هذا المكان قريباً.
>يجب أن تخصص وقتاً أطول للجلوس مع شريك حياتك، واطرح عليه كل ما يجول فى خاطرك بشأن علاقتكما.
على مستوى العمل والمال
>يبدو الجو العام فى عملك متوتراً، وتواجه خيار ترك عملك لمكان أفضل لا تزال تبحث عنه لكن لا تقلق ستجد هذا المكان قريباً.
على مستوى العلاقات العاطفية
>يجب أن تخصص وقتاً أطول للجلوس مع شريك حياتك، واطرح عليه كل ما يجول فى خاطرك بشأن علاقتكما.