توقعات الأبراج يوم الأحد 24/5/2015

حظك اليوم برج الحمل يوم الأحد 24/5/2015

توقع ماجى فرح لأصحاب برح الحمل على مستوى العلاقات الاجتماعية

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الحمل على مستوى العلاقات العاطفية:

حظك اليوم برج الثور يوم الأحد 24/5/2015

توقعات ماجى فرح لبرج الثور على المستوى العاطفى

على مستوى العمل:

حظك اليوم برج الجوزاء يوم الأحد 24/5/2015

على مستوى العمل والمال

على مستوى العلاقات العاطفية

حظك اليوم برج السرطان يوم الأحد 24/5/2015

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى الحياة العملية

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى العلاقات العاطفية

حظك اليوم برج الأسد يوم الأحد 24/5/2015

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج العذراء يوم الأحد 24/5/2015

توقع ماجى فرح لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية

على مستوى الحياة العاطفية

حظك اليوم برج الميزان يوم الأحد 24/5/2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج العقرب يوم الأحد 24/5/2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج القوس يوم الأحد 24/5/2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج الجدى يوم الأحد 24/5/2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج الجدى على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج الدلو يوم الأحد 24/5/2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج الحوت يوم الأحد 24/5/2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الأمور العاطفية

>برج الحمل من الأبراج النارية التى تتسم بطاقة غير محدودة وقوة حتى يصل إلى أهدافه، فهو يحارب بكل طاقته لكى يحقق أحلامه، هو إنسان عفوى يسعى نحو الكمال والمثالية يتميز بالإخلاص والمثابرة ويحب المغامرة فى كل حياته، وهذه أبرز صفات هذا البرج بحسب ما يرى علماء الفلك، وعن حظ برج الحمل اليوم تتوقع ماجى فرح، خبيرة الأبراج، أنك سوف تقوم بعمل مشروع جديد يدر لك ربحاً كبيراً لم تكن توقعه، ولكن تواجهك ضغوط الحياة التى يجب ألا تستسلم لها وتواجهها بأقصى طاقتك.>تؤثر ضغوط الحياة عليك، وهو ما يجعلك عصبياً ومتوتراً، فينعكس هذا الأمر على علاقاتك الاجتماعية وصداقاتك، فحاول أن تكون أكثر لطفاً مع الآخرين حتى لا يتركوك وحيداً ولن تجد من يتحملك.>يجب أن تفكر جيداً قبل أن تنطق بكلمة تجرح بها شريك حياتك، فهو يتحملك دائماً ولكن هذا لا يعنى المزيد من الضغط عليه.>يتميز برج الثور بالشخصية القوية والعقل المفكر والجدية وأنه يمكن الاعتماد عليه فى المواقف الصعبة ولكنه عنيد ويحب التمتع بحياته والكسب المادى والثراء، فهى من أهدافه فى الحياة، ودائماً يبحث عن النتيجة النهائية قبل أن يبدأ فى تنفيذ أى أمر جديد..وعن حظ أصحاب هذا البرج اليوم ترى ماجى فرح، خبيرة الفلك، أنك تعيش فترة سارة فى حياتك، وتتفاهم جيداً مع كل من حولك، لذا استفد من هذه الطاقة الإيجابية واسترجع هدوئك وابتعد عن الضغوط.>تتوقع ماجى فرح، أنك سوف تطرح مواضيع شائكة أمام شريك حياتك وهو ما يعرض حياتك العاطفية للخطر، فكن حذراً من كلماتك.>أصبحت لديك قدرة جيدة على النظر للأمور بإيجابية ويجب أن تتعلم كيف تحول الخسارة إلى مكسب.>يتميز برج الجوزاء بأنه صاحب شخصيتين متناقضتين تماماً ومن الصعب أن تتوقع ردة فعله تجاه أى أمر أو مشكلة، ويتميز بالخيال الخصب وسرعة البديهة والمرح والذكاء والفطنة..وعن حظ أصحاب برج الجوزاء اليوم ترى ماجى فرح، أنك تواجه مشاكل فى العمل وتضطر لاختيار أصعب قرار فى حياتك وهو ترك عملك الحالى وتبحث عن عمل جديد يعطى لك كل المزايا التى كنت ترغب بها ولم تجدها فى مكانك القديم.>يبدو الجو العام فى عملك متوتراً، وتواجه خيار ترك عملك لمكان أفضل لا تزال تبحث عنه لكن لا تقلق ستجد هذا المكان قريباً.>يجب أن تخصص وقتاً أطول للجلوس مع شريك حياتك، واطرح عليه كل ما يجول فى خاطرك بشأن علاقتكما.>يتميز برج السرطان بالرومانسية والعاطفية الشديدة، وتؤثر العاطفة عليه فى قراراته المصيرية، وهو متشائم وطيب وعطوف ويحب أسرته وعائلته وأطفاله أكثر من أى شىء آخر فى الحياة، وعن حظ أصحاب برج السرطان اليوم تتوقع ماجى فرح، أن الأمور لا تسير كما كنت تتوقع وتعاكسك الظروف وهو ما يجعلك تتقوقع على ذاتك وتبتعد عن الناس ولكن يجب عليك أن تخرج من هذه الحالة سريعاً.>كن أكثر قوة فى مواجهة مشاكل العمل، ولا تيأس ولا تتقوقع على ذاتك، لأن قريباً سوف تعود لأفضل أحولك ويظهر تميزك وتفوقك أمام مدير العمل والزملاء.>حب قديم يعود إلى حياتك، وهو ما يجعلك تعيد النظر فى علاقاتك العاطفية الحالية.>شخصية برج الأسد تتميز بالقيادية والزعامة والطموح العالى، فهو يجرى خلف أهدافه ولا يكل أو يشعر بالتعب، وهو واثق من نفسه وقادر على اتخاذ القرارات السريعة والصائبة فى الوقت نفسه، وعن حظ برج الأسد اليوم، تتوقع ماجى فرح، أن تكون منظماً وهو ما يمكنك من إدارة زملائك أثناء العمل الجماعى، الذى تحقق فيه نجاحاً كبيراً، وتميل إلى التكتم على أسرارك الشخصية عن بعض المتطفلين، الذين يجب أن تكون حذراً منهم.>سوف تتميز فى عملك، وبشكل خاص خلال العمل كفريق لقدراتك التنظيمية العالية وترتيب أفكارك.>لا تبالغ فى إظهار حبك لشريك حياتك، فهو يعرف جيداً حبك له ولا يريد أن تتكلم عن هذا الحب ويريد أن يتأكد من حبك بالأفعال الواقعية.>يتميز برج العذراء بالقلق والانفعال الدائم، وهو ملىء بالطاقة والحيوية وهو من أكثر الناس تمسكاً بالعادات والتقاليد وهو على استعداد لتقديم المساعدة، وحريص على المال والعاطفة، بحسب ما لخصه خبراء الفلك عن أصحاب هذا البرج، أما عن حظ أصحاب هذا البرج اليوم ترى ماجى فرح، أنك ستجد نفسك قادراً على تحقيق مشاريعك الجديدة أو أفكارك وستستطيع إظهار مواهبك أمام الجميع وتحقق كل أحلامك.>سوف تحقق نجاحاً كبيراً على مستوى العمل وتظهر مواهبك وقدراتك أمام الجميع، وستستطيع تحقيق أفكارك ومشاريعك الجديدة.>اليوم سوف تقابل حب حياتك وستسعد بحياتك الجديدة وتجد كل ما تتمنى من أحلام قد تحقق أمامك بعد طول انتظار.>يتميز برج الميزان بالاتزان والعدل وحب الموازنة فى كل شىء، كما يتسم بالحكمة والعقل والتدبر والتفكير فى الأمور بشكل عميق، ويحب تقديم النصح والإرشاد للآخرين ومد يد المساعدة والعون لهم، وهذه أبرز صفات برج الميزان، أما عن حظ أصحاب هذا البرج يرى محمد فرعون، أنك يجب أن تضاعف مجهوداتك فى العمل الفترة الحالية حتى تصل للمنصب الذى تستحقه وتحقق نجاحات وتميز فى مجالك.>لم يتبق أمامك سوى خطوات بسيطة للوصول إلى هدفك فى العمل، وهو ما يتطلب منك مزيداً من العمل والجهد لتجنى ثمار مجهوداتك السابقة فى العمل.>إذا كنت عازبا يتوقع فرعون أن هناك علاقة عاطفية فى طريقها إليك، وإذا كنت فى علاقة عاطفية فإن شريك حياتك يزيد الضغوط عليك بعد أن أصبحت فى موقع المسئولية.>يتميز برج العقرب بعقليته القادرة على التفكير المنطقى والرزانة والعقلانية وهو من أوفى الأصدقاء ويحب مساعدة الآخرين وخدمتهم ويتميز بروح ساخرة تعالج المشاكل بنظرة تفاؤلية ويحترم الآخرين.. وعن حظ أصحاب هذا البرج اليوم يرى محمد فرعون، أنك سوف تقضى أغلب الوقت مع أسرتك فى المنزل، ولكن هناك بعض المهام فى العمل يجب أن تنتهى منها أولاً.>سوف تتعرض للاختبار فى عملك ولكن لا داعى للتوتر وركز على هدفك الرئيسى فى العمل وقم بإتخاذ قرارات حاسمة.>تعيش فى أفضل أحوالك مع شريك حياتك، وهو ما يوعد بمستقبل باهر بينكما وحياة مليئة بالسعادة والحب.>يتميز برج القوس بالحيوية وحب الاستطلاع والحرية وهو برج متفلسف يسعى للبحث عن معانى الحياة وهو برج متفائل كريم يحب التغيير والتجديد دائماً فى حياته ويمتلك حس الدعابة ولكنه سليط اللسان.. ويتوقع محمد فرعون، خبير الفلك، أن أصحاب برج القوس اليوم يعيشون جوا من البهجة والفرحة فى عملهم وحياتهم الخاصة ويسمعون أخباراً سارة تقلب الأمور رأساً على عقب بعد أيام طويلة من الحزن والإكتئاب.>تنجح فى أحد مشاريعك الجديدة وتحقق تفوقاً ومكسب غير تقليدى، وتعيش فى أجواء من السعادة بعد نجاحك وتنشر البهجة على من حولك.>انغماسك فى العمل يؤثر على حياتك العاطفية بالسلب، فيشعر شريك حياتك بالضجر والإنزعاج من سيطرة العمل عليك، وإذا كنت لست مرتبطاً فاحذر من أن يجرى بك العمر وأنت منغمس فى عملك فقط ولا تلتفت لحياتك الخاصة.>برج الجدى شخصية جدية تحب العمل والإنجاز سريعة وقادرة على تحقيق أهدافها بدقة وسرعة وإنجاز، يحب الثقافة والإطلاع على كل شئون الحياة العامة، ولديه استقلالية كبيرة تجعله ناجحاً فى عمله وحياته الشخصية، ويرى محمد فرعون، أن أصحاب برج الجدى اليوم يواجهون مشاكل عديدة فى العمل بسبب الغيرة من زملائهم، وينبغى عليهم أن يعرفوا الفرق الحقيقى بين الغيرة والمنافسة الجادة.>يجب أن تتمتع بالصبر ولا تنظر إلى تقدم زملائك وراقب فقط تقدمك الآن وفى السنوات الماضية، فإذا لم تحقق أى تقدم ملموس أو تجد ما يضاف إلى شخصيتك فى العمل يجب أن تعيد خطتك وأهدافك.>اليوم أنت تتمتع بجاذبية عالية ويلتف حولك الكثير من المعجبين، ولكن يجب أن تعلم أن شريك حياتك له المركز الأول فى الاهتمام وقبل العمل أيضاً.>برج الدلو من الأبراج العقلانية التى توزن الأمور بعقلها الراجح، ويمكن أن تراه هادئاً خجولاً أو عصبياً وغريب الأطوار، ويحب مساعدة الآخرين والاستقلالية فى التفكير والقدرة على رؤية الأمور من منظور مختلف وعقلانى، ويرى محمد فرعون أن أصحاب هذا البرج اليوم يعيشون فى حالة من السعادة ويستطيعون التأثير على الآخرين بقدرتهم البارعة فى الكلام والقدرة على الإقناع التى يتميزون بها.>ذكاؤك وحنكتك فى التعامل مع الأمور تمكنك من النجاح فى العمل وتؤثر على من حولك بروح التفاؤل والسعادة.>يجب أن تزيد الترابط بينك وبين شريك حياتك بممارسة أنشطة جديدة سوياً مثل: الذهاب للمكتبة أو حفل موسيقى أو ممارسة الرياضة وغيرها.>التفهم وتقبل الآخرين والتفانى فى العمل..هى أبرز صفات برج الحوت، وتجده غالباً برفقة أشخاص مختلفين فهو اجتماعى ويحب التفاعل مع الآخرين وهو مثابر ونابض بالحيوية والنشاط..وعن حظ برحج الحوت اليوم يرى محمد فرعون أنك تحمل حملاَ ثقيلاً من المشكلات والأزمات لذا يجب عليك أن تحلها مشكلة تلو الأخرى وابدأ بالأسهل حتى لا تتراكم المشكلات على كاهلك وتكبلك بالقيود.>اليوم أنت مجهد ومرهق بسبب المشكلات التى تواجهها والتى يجب أن تتخلص منها واحدة تلو الأخرى.>تشعر بالارتياح والسعادة مع شريك حياتك وتقضيان وقتاً جميلاً بخروجة أو نزهة غير متوقعة.