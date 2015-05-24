بالفيديو والصور.. محافظ كفر الشيخ يشهد حفل زفاف جماعى

شهدت حديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ، حفل زفاف لـ188 عريسًا وعروسة من غير القادرين على مستوى المحافظة، الذى نظمته مؤسسة نهر الخير بحضور الدكتور أسامة حمدى عبد الواحد، وحضر الحفل، السكرتير المساعد، مجدى عطا الله، ورئيس مدينة كفر الشيخ، اللواء أحمد الطرابلسى.

وأكدت سوسن هيبة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "نهر الخير" بكفر الشيخ، أن المؤسسة تقيم هذا الاحتفال للعام الخامس على التوالى، بالتعاون مع عدد من رجال الأعمال، والمحافظة لمساعدة غير القادرات على الحياة الزوجية وبناء أسرة والأيتام.

وأضافت تم توزيع حجرة نوم وأنترية وأدوات كهربائية على كل عروسة فى احتفالية فنية ورقصات لفرقة الفنون الشعبية بقصر ثقافة كفر الشيخ.

وأشارت إلى أن المحافظ منح لكل عروس ألف جنيه مساعدة لهم من المحافظة، مضيفة أن الحفل شهد عددًا من الفقرات الفنية.

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محافظ كفر الشيخ يسلم العريس مساعدة



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محافظ كفر الشيخ مع سوسن هيبة رئيس مجلس إدارة مؤسس نهر الخير



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محافظ كفر الشيخ يسلم على العرسان



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المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد



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جانب من الأدوات الكهربائية للعرسان



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جانب من العرسان



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جانب من العرسان



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حجرة نوم لأحد العرسان