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اليوم.. نهاية امتحانات تعليم الكبار بالإسماعيلية

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اليوم.. نهاية امتحانات تعليم الكبار بالإسماعيلية اليوم.. نهاية امتحانات تعليم الكبار بالإسماعيلية
أعلنت نورهان سيد مدير عام فرع محو الأمية وتعليم الكبار بالإسماعيلية، فى تصريحات صحفية، أن اليوم الأحد 24 مايو تنتهى امتحانات دورة أبريل 2015 لمحو الأمية، والتى بدأت من الأحد الماضى وحتى اليوم لمدة أسبوع.

وأشارت نورهان، إلى أن فرع تعليم الكبار ومحو الأمية بالإسماعيلية عقد الامتحان لـ3500 مواطن بكل إدارات المحافظة، وذلك طبقًا لتوزيع أيام الامتحانات على الإدارات التابعة للفرع، حيث تم عقد الامتحانات، الأحد، 17 مايو 2015 بإدارة أبو صوير، والاثنين 18 مايو بإدارة القصاصين، والثلاثاء 19 مايو بإدارة الإسماعيلية، والأربعاء 20 مايو بإدارتى القنطرة شرق وغرب، والخميس 21 مايو بإدارة التل الكبير، واليوم الأحد 24 مايو بإدارتى فايد ومركز الإسماعيلية.

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مصر 365