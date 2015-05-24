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رئيس جامعة القناة: المستشفى التخصصى الجديد لعلاج أبناء القناة وسيناء

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رئيس جامعة القناة: المستشفى التخصصى الجديد لعلاج أبناء القناة وسيناء رئيس جامعة القناة: المستشفى التخصصى الجديد لعلاج أبناء القناة وسيناء
أعلن الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة القناة، فى تصريحات صحفية، أمس، أن المستشفى التخصصى هو أحد المستشفيات الجديدة التى تم افتتاحها فى جامعة قناة السويس، لخدمة العاملين فى مشروع التنمية وقناة السويس الجديدة وأبناء سيناء وإقليم القناة بأسعار اقتصادية.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أنه تم تعديل جميع اللوائح المالية للمستشفى حتى تتناسب مع الجميع، وتزويدها بـ6 أسرة عناية مركزة بلغت تكلفتها 2 مليون جنيه، وتشغيلهما داخل المستشفى خدمة للمرضى البسطاء من أبناء القناة وسيناء ومشروع التنمية بالمجان، تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية، بضرورة توفير الخدمة الطبية لجميع فئات الشعب.

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