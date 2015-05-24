شيخ الأزهر يوزع دراجات بخارية وكراسٍ متحركة على أبناء بلدته بالأقصر

سلم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، دراجات بخارية وكراسٍ متحركة وإعانات نقدية للمواطنين والطلبة ومدرسى الأزهر وذوى الاحتياجات الخاصة بالأقصر.

وبدأت الاحتفالية التى نظمتها ساحة آل الطيب بالقرنة غربى الأقصر، مساء أمس السبت، بكلمة من شيخ الأزهر والتى أكد فيها أنه على أتم الاستعداد لمساعدة جميع أبناء بلدته الأقصر، وتقديم يد العون لهم وتلبية كل احتياجاتهم، وهو الأمر الذى يسعد المواطنين والمحتاجين، وهو ما أوصى به الله فى كتابه الكريم ورسول الله فى سنته النبوية، ثم عقب كلمة شيخ الأزهر توجه لحضور تسليم الهدايا لأبناء بلدته، ورافقته لجنة من مشيخة الأزهر الشريف على رأسها الشيخ محمد العبد مستشار المشيخة وعدد من كبار علماء الأزهر وأبناء ساحة آل الطيب بالقرنة، وتم توزيع الجوائز على 30 من المواطنين ذوى الاحتياجات الخاصة والمدرسين.



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شيخ الأزهر يوزع الهدايا على أبناء قريته بالقرنة



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أبناء القرنة يستلمون هداياهم من شيخ الأزهر



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الشيخ أحمد الطيب يؤكد دعمه للجميع



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الشيخ أحمد الطيب أثناء تسليم الهدايا



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دراجات بخارية من شيخ الأزهر لأبناء بلدته