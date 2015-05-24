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انتقال فريق من النيابة العامة بالمنوفية لمركز المعلومات لمعاينة السيارات المحترقة

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انتقال فريق من النيابة العامة بالمنوفية لمركز المعلومات لمعاينة السيارات المحترقة انتقال فريق من النيابة العامة بالمنوفية لمركز المعلومات لمعاينة السيارات المحترقة
وصل منذ قليل، فريق من النيابة العامة بمدينة شبين الكوم برئاسة المستشار محمد الشافعى، رئيس النيابة، إلى مركز المعلومات وذلك لمعاينة السيارات المحترقة أمامه، وسط حراسة مشددة من قبل مباحث قسم شبين الكوم برئاسة النقيب محمد عبد المعبود معاونى المباحث.

وأكد مصدر أمنى رفيع المستوى بمديرية أمن المنوفية، أن سبب الحريق يرجع إلى اشتعال النيران فى مخلفات بغرفة بجوار المبنى، وامتدت النيران إلى 4 سيارات عبارة عن 3 سيارات نيسان وسيارة ميكروباص تفحموا بالكامل، ولم ينجم عن الحادث ثمة إصابات بشرية.

وتلقى اللواء ممتاز فهمى، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد خالد بيبرس مدير إدارة الحماية المدنية يفيد السيطرة على حريق هائل بـ4 سيارات أمام مركز المعلومات بمدينة شبين الكوم، الأمر الذى تسبب فى حالة من الذعر بين الأهالى، ولم يتم حتى الآن معرفة سبب الحريق.

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