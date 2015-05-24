شمس تسامح أحلام بعد سلسلة طويلة من الخلافات والشتائم بينهما

أعلنت الفنانة شمس أنها تصالحت مع الفنانة أحلام، من خلال تغريدة كتبها عبر حسابها الخاص في موقع "تويتر"، وقالت إنها سامحت أحلام على كل إساءة بدرت منها اتجاهها، من دون أن تشرح كيف تمت المصالحة والأجواء التي أحاطتها.

وجاء في تغريدة شمس التالي: "من غير أي مبرر وأي فكرة مسبقة، أعلن أمام الله وخلقه إني سامحت من كل قلبي الفنانة أحلام على كل إساءة بدرت منها لي وذلك خالصاً لوجه ربي الغفور".

ولقد لاقت تغريدة شمس الكثير من الردود الأفعال الإيجابية والمؤيدة لمباردة المصالحة.

من جهتها، كانت أحلام قد سبقت شمس في تغريدة أشارت فيها إلى أهمية حل النزاعات، واستشهدت بإحدى الآيات القرأنية، من دون أن تذكر أية تفاصيل أو أسماء، وكتبت: "لا تجعل ساعة الخصومة تهدم سنوات المودة، {وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ} (البقرة 237)".

يذكر أن خلافات كبيرة وقعت بين شمس وأحلام، وصلت إلى حد الشتائم بينهما على حسابتهما في موقع "تويتر"، حيث كانت تصف شمس أحلام، بـ"أم ركبة"، بينما كانت الأخيرة تصف شمس بـ"الرقاصة"، وبقي خلافهما لفترة طويلة حديث الصحافة، والذي أُشعل عندما نفت أحلام أنها تعرف شمس ووصفتها بالـ"رقاصة" في المؤتمر الصحافي الذي عقد بعد الحلقة الثانية من برنامج "أراب أيدول" الموسم الثالث.

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