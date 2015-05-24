نوال الكويتية: عرضوا عليّ المشاركة في برنامج للهواة ثم استبدلوني بفنانة أخرى

في الجزء الثاني من الحلقة التي استضاف فيها الإعلامي نيشان نوال الكويتية، ومطرف المطرف، وهدى سعد، افتتحت نوال الحديث بالكلام عن ترحيبها بتنفيذ ديتو جديد مع عبد الله رويشد وقالت: "لو كان العمل جميلاً، يسعدني هذا الأمر كثيراً. عبد الله رويشد يستحق كل الخير لأنه تعب وكافح، ومثله حسين الجسمي وعبادي الجوهر"، أما هدى سعد فتمنّت دويتو يجمعها بالفنانة نوال، وحين سئلت عن الفنانين الذين تقصيهم من المشهد الفني ردّت: "الذين لا يغنون في شكل جيّد هم الذين يقصون الفنانين الذين يغنون في شكل جيّد. هناك نجوم ظواهر ولكن إذا قيمناهم كأصوات فهم لا يتمتعون بالموهبة"، ثم تطرقت إلى تعاونها مع شركة "روتانا"، وصورها التي تملأ شوارع بيروت للترويج لألبومها الجديد وقالت: "أنها سياسة روتانا عند الترويج لألبوم"، وعما إذا كانت تعتبر أنها نالت الفرصة التي تستحقها في الفن أجابت: "من يجتهد ينال. وأنا لم أكن مجتهدة في فترة من الفترات".

وعن تأثير ناصر الصالح على غنائها والنكهة التي يضفيها على صوتها بألحانها قالت نوال:"أحب كل شيء في ناصر، وأحب أدائه للأغنية وهو صاحب أداء متميز"، ثم توجهت إليه قائلةً: "يا أخي ناصر يجب أن تلحن لهدى سعد".

وعن إمكانية تقديمها "دويتو" مع محمد عبده، ردّت نوال:"لا شيء" وتابعت:"لا توجد علاقات بيني وبينه ونحن لا نتهاتف. وعندما نلتقي نكتفي بتبادل التحيات. للأسف لا توجد صداقة بيننا". وما إذا كان عدم وجود ودّ بينها وبين محمد عبده هو الذي يحول دون صداقتهما، أجابت: "المسألة لا علاقة لها بالودّ. هناك عدد كبير من الفنانين لا توجد صداقة بيني وبينهم".

وأشارت إلى أنها لا تعرف ما إذا كان محمد عبده هو من يضع حداً لصداقتهما بينهما، وتابعت: "ولكن تربطه علاقة صداقة بفنانين آخرين".

من ناحية أخرىن أشارت نوال إلى أنها أرجأت موعد طرح ألبومها إلى عيد الفطر، وقالت: "كان من المفترض أن أطرحه في شهر أيار\ مايو ولكن الظروف التي يمرّ فيها العالم العربي إضطرتني إلى التأجيل"، أما عن رأيها بألبوم رابح الصقر الجديد فقالت: "رابح صقر جميل في كل الحالات، وكل أغنيات ألبومه الجديد جميلة أو ربما معظمها".

نوال تحدثت عن والد الفنان مطرف المطرف قائلةً: "هو ترك بصمة كبيرة، وكان متميزاً بحضوره، بتنوعه للألوان الغنائية، لا يشبه باقي الفنانين، والألحان التي يغنيها لا يغنيها أحد غيره". أما عن السبب الذي يحول دون تواجدها كعضو لجنة تحكيم في برامج الهواة الفنية، فردّت: "إسألوا المحطات، لأن هذا السؤال لا يوجّه إليّ! عرض عليّ أخيراً المشاركة في أحد البرامج ولكنهم استبدلوني بفنانة أخرى لن أذكر إسمها لكي لا يُعرف البرنامج". وعما إذا كان عدم وجود صداقة بينهما وبين محمد عبده هو الذي يحول دون تواجدها في برنامجه، أجابت نوال: "لا علاقة للصداقة في هذا الموضوع. هم الخاسرون، إذا لم أتواجد في برنامج محمد عبده أو في غيره من البرامج، وأنا لن ينقصني شيء، مع أن ظهوري في برامج الهواة يحقق لي انتشاراً أكبر عربياً".

وعلى صعيد آخر أشار مطرف المطرف إلى أنه يستعد لتصوير فيديو كليب قبيل رأس السنة، أما هدى سعد فأشارت إلى أنها ستسجل أربع أغنيات جديدة من بينها أغنية باللهجة الخليجية، كما ستصور فيديو كليباً جديداً.

نوال أعلنت أنها لا تميل إلى تصوير الفيديو كليبات لأن التصوير متعب، ولكنها أكدت أنها ليست مقصرة من هذه الناحية، وأوضحت: "أغنيتناعلى المسرح موثقة ومتابعة على اليوتيوب".

إلى ذلك أشارت نوال أنها لا تعاني من مشكلة مع العمر وأعلنت أنها من مواليد العام 1966.

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