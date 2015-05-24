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العثور على الممثل Terry Sue-Patt ميتاً داخل منزله

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الأحد 24-05-2015 01:21

توفي الممثل البريطاني Terry Sue-Patt عن عمر ناهز 50 عاماً.

وكشفت صحيفة الـ Daily mail البريطانية أن Terry الذي إشتهر من خلال دوره في مسلسل Grange Hill، وجد يوم الجمعة ميتاً داخل منزله في العاصمة لندن، وحتى الساعة لم يتم تحديد سبب الوفاة.

وأكد عناصر شرطة Metropolitan، أن إحتمال إنتحار Terry ضعيف حتى الساعة، إلا أن التحقيقات ستستمر إلى أن يتم التعرف إلى السبب الأساسي الذي أنهى حياته.

 

 

 

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