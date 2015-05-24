أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

شيعة البحرين يتظاهرون للتنديد بتفجير مسجد القطيف فى السعودية

Google+ Print
شيعة البحرين يتظاهرون للتنديد بتفجير مسجد القطيف فى السعودية شيعة البحرين يتظاهرون للتنديد بتفجير مسجد القطيف فى السعودية
خرج عشرات من المحتجين الشيعة فى البحرين إلى شوارع المنامة اليوم السبت للتنديد بالانفجار الذى وقع فى قرية القديح بالقطيف فى .

وقع الانفجار الذى اسفر عن مقتل 21 شخصا خلال صلاة الجمعة أمس فى أحد المساجد، ورفع المحتجون الشيعة رايات ورددوا الهتافات فى شارع البديع قرب جدحفص (إلى الغرب من العاصمة المنامة).

وخرج التجمع الحاشد دون الحصول على تصريح وتدخلت الشرطة لتفريق الحشد بإطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع، ولم ترد تقارير عن إصابات.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة