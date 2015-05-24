شيعة البحرين يتظاهرون للتنديد بتفجير مسجد القطيف فى السعودية

خرج عشرات من المحتجين الشيعة فى البحرين إلى شوارع المنامة اليوم السبت للتنديد بالانفجار الذى وقع فى قرية القديح بالقطيف فى السعودية

وقع الانفجار الذى اسفر عن مقتل 21 شخصا خلال صلاة الجمعة أمس فى أحد المساجد، ورفع المحتجون الشيعة رايات ورددوا الهتافات فى شارع البديع قرب جدحفص (إلى الغرب من العاصمة المنامة).

وخرج التجمع الحاشد دون الحصول على تصريح وتدخلت الشرطة لتفريق الحشد بإطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع، ولم ترد تقارير عن إصابات.

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