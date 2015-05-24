انتقالات - الإسماعيلي يحدد موعد تجديد تعاقد السولية ومدته

حدد مجلس إدارة الإسماعيلي أول شهر يونيو المقبل موعدا لتجديد عمرو السولية لاعب خط وسط الفريق تجديد تعاقده، ليقطع بذلك الطريق على رغبات الأهلي والزمالك في ضمه.

وكان محمد فتحي بلبل المدير التنفيذي للدراويش قد أكد أن السولية لن يرحل عن الإسماعيلي واصفا إياه بالخط الأحمر (اضغط هنا للقراءة).

وأكد محمود أبو السعود رئيس الإسماعيلي أن جميع الاتفاقات مع السولية لتجديد تعاقده قد تمت، وأنه سوف يوقع على عقد يمتد لثلاث سنوات في الأول من يونيو المقبل.

وأضاف"لن يكون هناك خلاف على النواحي المالية، وسوف تنتهي كل الأمور بدون أي مشاكل".

وتابع"كما أننا سوف نسمح له بالرحيل للاحتراف الخارجي على سبيل الإعارة في أي وقت".

في سياق آخر، أكد أبو السعود أن هناك اتصالات يقوم بها محامي النادي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل الوصول لحل في مسألة خصم ست نقاط من رصيد الفريق في الدوري.

وأضاف"هناك اتصالات أيضا مع عضو اللجنة التنفيذية هاني أبو ريدة من أجل المساهمة في حل تلك الأزمة".