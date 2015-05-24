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بالفيديو - بسبب سموحة.. هدايا إنبي مستمرة للأهلي والزمالك

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بالفيديو - بسبب سموحة.. هدايا إنبي مستمرة للأهلي والزمالك بالفيديو - بسبب سموحة.. هدايا إنبي مستمرة للأهلي والزمالك

سقط من جديد إنبي في فخ الهزيمة أمام سموحة بهدف مقابل لاشيء ليواصل تقديم الهدايا للمتصدر الزمالك وصاحب المركز الثالث الأهلي.

إنبي حل ضيفا على سموحة في إطار الجولة الـ32 من الدوري المصري.

وفشل كلا الفريقين في هز الشباك بالشوط الأول واستمر الحال ذاته في الشوط الثاني حتى الدقائق الـ10 الأخيرة.

ونجح هيرمان كواو في إحراز هدف فوز سموحة في الدقيقة 82 بشباك إنبي ولم تتغير النتيجة على الرغم من لعب سموحة بـ10 لاعبين بعد طرد مانسو كواكو في اللحظات الأخيرة.

ورفع سموحة رصيده إلى النقطة 36 في المركز الـ15 من 29 مباراة بينما تجمد رصيد إنبي عند النقطة 60 في المركز الثاني.

ويبتعد إنبي الذي لعب 31 مباراة عن المتصدر الزمالك الذي لعب 26 مباراة بفارق 3 نقاط. بينما يأتي الأهلي ثالثا برصيد 55 نقطة من 27 مباراة.

شاهد هدف فوز سموحة

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فيديو اليوم السابع

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