كرة يد – الأهلي إلى نهائي إفريقيا بعد مباراة مثيرة .. ويواجه الترجي

صعد فريق كرة اليد بالنادي الأهلي إلى المباراة النهائية لبطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس بعد تغلبه على ستاد ماندجي الجابوني في مباراة مثيرة بنتيجة 24-22.

وتقام البطولة في الجابون في الفترة ما بين 15 و25 مايو الجاري.

وكان الأهلي قد تغلب على نفس الفريق في دور المجموعات بنتيجة 34-31.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بنتيجة 13-12، ولكنه نجح في إنهاء المباراة في النهاية لصالحه بفارق نقطتين.

وبذلك يلتقي الأهلي في المباراة النهائية بفريق الترجي التونسي الذي كان قد تغلب في وقت سابق على مواطنه الإفريقي بنتيجة 31-30.