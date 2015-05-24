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ضبط مسجلة بحوزتها 1200 قرص مخدر قبل ترويجها

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ضبط مسجلة بحوزتها 1200 قرص مخدر قبل ترويجها ضبط مسجلة بحوزتها 1200 قرص مخدر قبل ترويجها
تمكن ضباط قسم ثانى الزقازيق بالشرقية، برئاسة الرائد أحمد صالح، من ضبط تاجرة مخدرات قبل ترويجها كمية من العقاقير المخدرة، وتم التحفظ عليها تحت تصرف نيابة القسم.

تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عاطف مهران، مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد قيام الرائد أحمد صالح، رئيس مباحث قسم ثانى الزقازيق، ومعاونيه النقيبين إبراهيم الجهينى ومحمد مصطفى، من ضبط "إيمان س ال" مسجلة اتجار فى المواد المخدرة تحت رقم 3610 فئة ب مخدرات، وبحوزتها كمية من العقاقير المخدرة تقدر بحوالى 1200 قرص مخدر، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر رقم 7054 جنايات القسم لسنة 2015.

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مصر 365