شهود: وفاة شخص تصادف مروره بسيارته أثناء انفجار كوبرى الشرقية

أفاد شهود عيان بمدينة أبو حماد بالشرقية منذ قليل، عن وفاة "إبراهيم عاشور" من أهالى أبو حماد، داخل سيارته وذلك أثناء تصادف مروره بسيارته أسفل كوبرى الممر بمدينة أبو حماد بالشرقية ووقوع انفجار مدوى، وتم إخطار خبراء المفرقعات لفحص البلاغ.

تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية ، إخطارا من اللواء محمد مسعود، حكمدار المديرية، يفيد وقوع دوى انفجار مروع أسفل كوبرى الممر بمنطقة أبو حماد.

- شهود عيان: إصابات فى انفجار كوبرى الممر بـ"أبو حماد" فى الشرقية

- انفجار مروع أسفل كوبرى الممر بـ"أبوحماد" فى الشرقية