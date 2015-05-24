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السيطرة على حريق هائل بمحول كهرباء فى الباجور بالمنوفية

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السيطرة على حريق هائل بمحول كهرباء فى الباجور بالمنوفية السيطرة على حريق هائل بمحول كهرباء فى الباجور بالمنوفية
تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنوفية، مساء اليوم السبت، من السيطرة على حريق هائل بمحول كهرباء بقرية ميت الوسطى التابعة لمركز الباجور، وذلك بسبب ماس كهربائى، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء ممتاز فهمى، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد خالد بيبرس، مدير إدارة الحماية المدنية بالمحافظة، يفيد نشوب حريق هائل بمحول كهرباء بقرية ميت الوسطى التابعة لمركز الباجور، على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وتم السيطرة على الحريق، وتبين أن سبب الحريق بسبب ماس كهربائى، تم تحرير محضر، بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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مصر 365