صورة ضحية انفجار كوبرى الممر بأبو حماد بالشرقية

حصل "اليوم السابع"، على صورة المواطن "إبراهيم محمد عاشور" الذى توفى منذ قليل، فى انفجار وقع أسفل كوبرى الممر بأبو حماد، داخل سيارته، وذلك أثناء تصادف مروره بسيارته، أسفل كوبرى الممر بمدينة أبو حماد بالشرقية، ووقوع انفجار مدوٍ، وتم إخطار خبراء المفرقعات لفحص البلاغ.

تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد مسعود، حكمدار المديرية، يفيد وقوع دوى انفجار مروع أسفل كوبرى الممر بمنطقة أبو حماد.

وفى نفس السياق وصل منذ قليل، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الشرقية، اللواء عاطف مهران، لموقع انفجار كوبرى الممر بمدينة أبو حماد لتفقد موقع الانفجار.

توجه 3 سيارات إسعاف لموقع انفجار الشرقية بعد أنباء عن وقوع إصابات ووفيات

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شهود عيان: إصابات فى انفجار كوبرى الممر بـ"أبو حماد" فى الشرقية