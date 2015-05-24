أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

صورة ضحية انفجار كوبرى الممر بأبو حماد بالشرقية

Google+ Print
صورة ضحية انفجار كوبرى الممر بأبو حماد بالشرقية صورة ضحية انفجار كوبرى الممر بأبو حماد بالشرقية
حصل "اليوم السابع"، على صورة المواطن "إبراهيم محمد عاشور" الذى توفى منذ قليل، فى انفجار وقع أسفل كوبرى الممر بأبو حماد، داخل سيارته، وذلك أثناء تصادف مروره بسيارته، أسفل كوبرى الممر بمدينة أبو حماد بالشرقية، ووقوع انفجار مدوٍ، وتم إخطار خبراء المفرقعات لفحص البلاغ.

تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد مسعود، حكمدار المديرية، يفيد وقوع دوى انفجار مروع أسفل كوبرى الممر بمنطقة أبو حماد.

وفى نفس السياق وصل منذ قليل، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الشرقية، اللواء عاطف مهران، لموقع انفجار كوبرى الممر بمدينة أبو حماد لتفقد موقع الانفجار.


>توجه 3 سيارات إسعاف لموقع انفجار الشرقية بعد أنباء عن وقوع إصابات ووفيات
>
>شهود عيان: إصابات فى انفجار كوبرى الممر بـ"أبو حماد" فى الشرقية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365