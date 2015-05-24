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"الداخلية": كروت البنزين مجانا داخل "المرور" وتكاليف على توصيلها للمنازل

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"الداخلية": كروت البنزين مجانا داخل "المرور" وتكاليف على توصيلها للمنازل "الداخلية": كروت البنزين مجانا داخل "المرور" وتكاليف على توصيلها للمنازل
قال اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، إنه تم توزيع كروت البنزين بالفعل فى عدة محافظات، مؤكدا أن شركة "أى فينانس"، التى تعاقدت مع وزارة الداخلية، ستقوم خلال الأيام القليلة المقبلة بحملة دعائية الغرض منها تعريف المواطن بمكان استلام الكروت.

وأكد قريطم عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة" مع الإعلامية لميس الحديدى على فضائية "سى بى سى"، أن الموقع الإلكترونى الخاص بهذا الصدد، تم تشغيله بالفعل لتأكد المواطن من أن الكارت الخاص به وصل إدارة المرور، أو الحصول على الكارت، وهو فى منزله، لافتا إلى فرض تكلفة سيتحملها المواطن نتيجة التوصيل، فيما شدد على أن الكروت توزع مجانا داخل إدارة المرور.

وأوضح اللواء مدحت قريطم، أن إدارة النظم والمعلومات التابعة لقطاع الشرطة المتخصصة، أمدت شركة أى فينانس بكافة البيانات الخاصة بهذا الأمر لتسهيل المنظومة.

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