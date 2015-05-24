رئيس "المراسلين الأجانب" فى مصر: ميركل أصرت على زيارة "السيسى" لألمانيا

كشف فولهكارد فيندفور، رئيس جمعية المراسلين الأجانب فى مصر ، عن أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، هى التى وجهت الدعوة للرئيس عبد الفتاح السيسى لزيارة بلدها، ومناقشة العديد من الأمور بين البلدين، لافتًا إلى أن الرئيس السيسى طلب تأجيل زيارة ألمانيا إلى ما بعد الانتخابات إلا أن "ميركل" أصرت على استمرار الزيارة فى موعدها.

وأضاف فولهكارد فيندفور خلال حواره مع الإعلامى أحمد موسى، خلال عرضه لبرنامجه، "على مسئوليتى"، والمذاع على قناة "صدى البلد"، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لألمانيا مهمة للبلدين خاصة فى العديد من المجالات المشتركة، موضحًا أن ما ذكره رئيس البرلمان الألمانى بشأن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى يعبر عن نفسه فقط ولا يعبر عن الشعب الألمانى، بل إن لقاء الرئيس السيسى مع رئيس البرلمان الألمانى لم يكن ضمن برنامج الزيارة.

وأشار فولكهارد، إلى أن ألمانيا لا تحتضن أى عناصر من أى جهة على حساب دولة أخرى، موضحًا أن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية ليس عددهم كبير وموجودين فى مدينتين فقط بألمانيا.

وأشار رئيس جمعية المراسلين الأجانب فى مصر، إلى أنه تم اغتيال زوجة مرشد الإخوان السورى فى ألمانيا فى ظروف غامضة، وأنه التقى أبو حمزة المصرى الداعية المتطرف فى لندن عندما علم أنه يدعو إلى مقاطعة السياحة إلى الدول الإسلامية، وكان لديه فكر بأن بريطانيا دولة الحريات وألمانيا ليس بها حريات.

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