صاحبة حادث مدرسة طلعت حرب:تعرضت للتحرش وليس اغتصابا.. ودافعت عن نفسى بقوة

قالت المدرسة التى تعرضت لحادث تحرش جماعى من قبل طلاب مدرسة عمر مكرم بنين والذين يمتحنون فى مدرسة طلعت حرب الإعدادية التابعة لإدارة العمرانية، إن سبب الواقعة هى منعها لعملية الغش الجماعى أثناء الامتحانات، لافتة إلى أنها إلى تعرضت لعملية تحرش عنيف من قبل قرابة 15 طالبا وليس اغتصابا كما قالت بعض وسائل الإعلام، مشددة على أنها دافعت عن نفسها بقوة وقاومت الطلاب بالضرب، وذكرت قائلة: "أول واحد ضربته برجلى ولما جه الباقين دافعت عن نفسى ولكنهم كتروا عليا وبعدين الكثرة تغلب الشجاعة".

وأضافت الضحية خلال اتصال هاتفى ببرنامج "العاشرة مساءً" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر فضائية "دريم2"، والتى رفضت التصريح باسمها، أن الطلاب لديهم انهيار أخلاقى وغير مبالين بما يفعلون أو ما سوق يسفر عنه، وذكرت قائلة: "أنا عشت ظروفًا صعبة جدًا جدًا جدًا خلال الواقعة.. كان واحد فى أول الأمر ووصل عددهم إلى 5 حتى جاء باقى الطلبة ليصلوا إلى أكثر من 15 طالبًا قاموا بالتحرش بى بعنف".

ولفتت إلى أن الغش الجماعى حق مكتسب فى مثل هذه المدارس لا يمكن منعه.

نكشف تفاصيل محاولة اغتصاب 5 من طلبة إعدادى لمراقبة بلجنة الامتحان بالجيزة.. زميلها يرفض إنقاذها ويترك باقى الطلبة يدخلون لمشاركة زملائهم فى اغتصابها.. ووكيل الوزارة يحرمهم من الامتحان عاما واحدا