السيطرة على حريق شب بفندق الشيراتون القديم بالغردقة

سيطرت قوات الحماية المدنية بالبحر الأحمر، مساء اليوم السبت على حريق محدود شب بفندق الشيراتون القديم بالغردقة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء حمدى الجزار مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من غرفة عمليات الحماية المدنية، يفيد نشوب حريق محدود بفندق الشيراتون القديم بالغردقة، وتم الدفع بسيارتين حماية مدنية تمت السيطرة على الحريق دون وجود إصابات بشرية.

وأشارت التحريات الأولية أن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائى، ولم يسفر الحريق عن أى خسائر بشرية، وجارى حصر الخسائر المادية.