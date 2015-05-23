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تأجيل محاكمة 15 من عناصر الإخوان لـ27 سبتمبر

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تأجيل محاكمة 15 من عناصر الإخوان لـ27 سبتمبر تأجيل محاكمة 15 من عناصر الإخوان لـ27 سبتمبر
أجلت محكمة جنايات المنيا، اليوم محاكمة 15 من عناصر الاخوان بينهم مدير المكتب الإدارى للجماعة ممدوح مبروك و8 من طلاب جامعة المنيا، إلى 27 سبتمبر المقبل، لسماع باقى الشهود واستكمال مرافعة الدفاع.

كانت النيابة أسندت للمتهمين تخريب منشآت جامعية والتظاهر ضد الجيش والشرطة يوم 17 من شهر نوفمبر الماضى داخل الحرم الجامعى، والانتماء لجماعة محظورة، وخرق قانون التظاهر والتحريض على العنف .
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