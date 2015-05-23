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حبس عاطلين لحيازتهما أقراص مخدرة وطلقات ببنها

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حبس عاطلين لحيازتهما أقراص مخدرة وطلقات ببنها حبس عاطلين لحيازتهما أقراص مخدرة وطلقات ببنها
ألقى رجال مباحث مركز شرطة بنها القبض على "عاطلين" بحوزتهما كمية من الأقراص المخدرة والطلقات وسلاح نارى وأحالوهما إلى النيابة فحبستهما على ذمة التحقيق.

تلقى اللواء عبد العظيم نصر الدين مدير أمن القليوبية إخطارا من رئيس مباحث بنها بالقبض على العاطلين "تامر ا م " – 36 سنة- و" مسعد إ ا " – 45 سنة- "وبحوزتهما فرد خرطوش و2 طلقة و 1200 ) قرص مخدر و4910 جنيهات و2 هاتف محمول.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأقراص بقصد الاتجار والسلاح لحماية تجارتهما والمبلغ من حصيلة تجارتهما والهاتف للاتصال بعملائهما فتحرر لهما المحضر اللازم، وأمرت النيابة العامة أمرت بحبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيق.

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مصر 365