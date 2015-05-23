"واتس آب اليوم السابع": أسرة قتيل المنوفية فى ليبيا تستغيث لعودة جثمانه

استمرارًا لتفاعل القراء مع الخدمة التى أطلقها "اليوم السابع" بعنوان "اليوم السابع واتس آب"Whatsapp Youm7"، أرسل أحد القراء استغاثة بعد مقتل مواطن مصرى فى منطقة غربان حى الوسطة بليبيا لتسليم جثمان القتيل.

وأشار القارئ إلى أن ابن خاله قتل وحاولنا الاتصال بالسفارة وحتى الآن لم يتم أى تحرك، وأن الفقيد اسمه محمود سعد عبدربه من قرية كفر طنبدى مركز شبين الكوم محافظة النوفية .

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