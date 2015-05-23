غدًا.. استكمال محاكمة "ألتراس ربعاوى" بتهمة حرق النيابة الإدارية بأكتوبر

تستكمل محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمعسكر الأمن المركزى، غدًا الأحد، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، جلسات محاكمة 5 من عناصر الخلية الإرهابية المعروفة باسم "ألتراس ربعاوى"، والمتهمين بتنفيذ عمليات عنف وشغب.

ومن المقرر أن يتم الاستماع إلى أقوال الشهود وتجهيز قاعة المحكمة لفض أحراز القضية بجلسة الغد.

كانت النيابة قد أسندت للمتهمين تهمًا بتشكيل خلية إرهابية تحت مسمى "ألتراس ربعاوى"، للاعتداء على المنشآت العامة والحكومية والخاصة، ووجهت لهم تهمة إحراق مبنى هيئة النيابة الإدارية بالحى السابع بمدينة السادس من أكتوبر وبرج اتصالات هاتفية تابع لشركة محمول شهيرة.