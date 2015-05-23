ننشر أسماء الشوارع البديلة لشارع الهرم أثناء تنفيذ الخط الرابع للمترو

اعتمدت محافظة الجيزة التحويلات المرورية لشارع الهرم، أثناء أعمال الحفر للمرحلة الأولى للخط الرابع لمترو الأنفاق، والتى بدأ العمل به مارس 2015 القادم.

وتضمنت التعديلات التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، وجود محاور عرضية وطويلة لتحويل حركة السيارات أثناء أعمال الحفر التى تتضمن فقط إنشاء مطالع ومنازل وهويات لمحطات المترو، حيث سيكون هناك 31 شارعا بديلا بشوارع خاتم المرسلين وترسا وفيصل وهى شوارع موازية لشارع الهرم لاستخدامها أثناء بدء العمل.

وأوضح مصدر مطلع بمحافظ الجيزة، أن شارع فيصل يتضمن 18 شارعا بديلا سيتم استخدامها كمحاور بديلة وهى شوارع "أحمد كامل – سيد أبو الخير – أحمد لطفى السيد – ناصر الثورة – مدكور – أبو حازم – ابن بطوطة – مصطفى كامل – فريد السباعى – حسن محمد – الشيخ الشربينى بالمطبعة – جعفر – التعاون – سهل حمزة – المستشفى – المريوطية – اللبينى – المنصورية".

وعن المحاور العرضية بين شارع الهرم وشارع ترسا، أوضح المصدر لـ"ليوم السابع"، أنه تم تحديد 6 شوارع وهى "اللبينى – المريوطية – أبو جازية – على ابن أبى طالب – الشيخ أحمد محمد ناصر (المحولات) _ محمد سالم"، بالإضافة إلى 7 شوارع بين الهرم وخاتم المرسلين وهى شوارع "عثمان محرم – الهنيدى - استوديو الأهرام – فاطمة رشدى – جمال الدين الأفغانى – عمر مكرم – ترعة الزمر".

وأشار إلى أنه تم تحديد أيضا التحويلات للشوارع الجانبية أثناء العمل بكل محطة على حدة والبالغ عددها 13 محطة، حيث تم تحديد 8 شوارع لتحويل الحركة المرورية أثناء العمل بمحطة ميدان الجيزة، وهم شوارع "همدان - قرة أبن شريك – مراحق ابن عامر – يافع بن زيد – ابن الازد – بداية شارع النيل – الخليفة - عبود الزمر"، موضحا أنه بالنسبة للقادم من القاهرة سيكون اتجاه إجبارى يمينا إلى شارع النيل السياحى والمتجهة إلى مناطق القاهرة سيسلك نزلة كوبرى الجيزة اتجاه شارع مراد، ثم شارع قرة بن شريك ثم شارع الأهرام، ثم يسارا إلى كوبرى عباس اتجاه القاهرة.

وبالنسبة لمحطة الجيزة سيكون هناك تحويل على شارع النادى الرياضى فقط، ومحطة المساحة هرم تشمل تحويل الحركة المرورية بـ13 شارعا، وهم "ش العشرين – ش الدجوى – ش سرحان – ش خورشيد – ش الخزان – ش أبو الوفا - ش أحمد لطفى – ش اطمة رشدى – ش خاتم المرسلين – ش سيد أبو الخير – ش فوزى سليمان - ش عبد الناصر – ش جمال الدين الأفغانى".

ومحطة مدكور تشمل تحويلات بـ7 شوارع وهى "ش ناصر الثورة - ش أمون – ش مدكور - ش علوبة – ش السادات – ش الوحدة العربية – ش أبو حازم"، محطة الطالبية تحويل الحركة المرورية لـ7 شوارع وهى "ش ترسا، ش فريد محرم، ش فريد السباعى - ش حسنى متولى - ش محمد السيد – ش محمد سالم – ش مساكن منتصر"، محطة المطبعة ستكون التحويلات إلى 12 شارعا وهى شوارع "حسن محمد – المواردى – جعفر – سيف الإسلام – فاروق محمود – التعاون – خليل إبراهيم – الشيخ أحمد محمد من المحولات – ترسا – الشهيد اللواء محمد السعيد – المطبعة - الليثى".

ومحطة العريش تشمل التحويل إلى 14 شارع وهم شوارع "العريش - عبد اللطيف عبد الفتاح – رمسيس الثانى – خوفو – ترسا - سهل حمزة – أبو حازية – عز الدين عمر - أحمد عبد المحسن – على ابن أبى طالب - مبارك – عدنان مدنى – الشافعى - ركن الصفا"، محطة المريوطية تشمل تحويل 4 شوارع، وهى "ترسا – محمد نظمى – حسن سمورة – عبد النعيم سليم"، محطة الأهرام التحويل لشارعين فقط وهم شارع سيدى محمد السلمان وشارع طريق الترابى، مع ملاحظة إذا كان العمل من جهة اليمين للقادم من الرماية سيتم استقطاع جزء من الجزيرة الوسطى حتى يتسنى للقادم من الرماية الدخول يميناً إلى شارع أبو الهول والمتجهة إلى دائرى المنيب.

ومحطة الرماية تشمل التحويل لـ6 شوارع وهى "ش حدائق الأهرام – ش الربيع – ش الشمس – ش الدكتورة هانم محمد – ش الروضة – ش زهرة اللوتس"، محطة المتحف المصرى سيتم التحويل إلى 3 شوارع وهم "ش 35، ش أنور السادات – ش حدائق الأهرام"، محطة النصر التحويل لشارع مساكن الضباط فقط، محطة حدائق الأهرام سيتم التحويل لشارع شباب الرماية فقط.

ويذكر أن المرحلة الأول للخط الرابع للمترو تشمل 13 محطة تبدأ بمحطة ميدان الجيزة ثم محطة الجيزة، محطة ميدان المساحة، محطة مدكور، محطة الطالبية، محطة المطبعة، محطة العريش، محطة المريوطية، محطة الرماية، محطة المتحف المصرى الكبير، محطة النصر، وتختتم بمحطة حدائق الأهرام.