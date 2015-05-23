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ديلى ميل تحذر: الإصابات الميكروبية قد تدمر ذكاءك لسنوات عديدة

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ديلى ميل تحذر: الإصابات الميكروبية قد تدمر ذكاءك لسنوات عديدة ديلى ميل تحذر: الإصابات الميكروبية قد تدمر ذكاءك لسنوات عديدة
يتمتع غالبية البشر بمعامل ذكاء متوسط يتراوح بين 90 و110، ويعبر عنه بمعامل الذكاء "IQ"، والذى يعرف باسم "Intelligent quotient".

وكشفت دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة كوبانهجن الدنمركية أن الإصابة بإحدى الأمراض الميكروبية البسيطة قد يتسبب فى تدمير معامل ذكائك "IQ" لعدة سنوات، وهو ما يعد أمراً بالغ الخطورة.

وأكد الباحثون أنه كلما زادت عدد الأمراض الميكروبية التى يصاب بها الإنسان، كلما تأثرت قدراته العقلية وانخفض معدل ذكائه، لافتين أن هذه الأضرار ليس لها قواعد محددة وقد يصاب بها الإنسان عقب أى مرض بكتيرى أو فيروسى، ولكنها تكون أخطر إذا أصابت المخ.

وأضاف الباحثون أن الأشخاص الذين تم احتجازهم بالمستشفيات نتيجة الإصابة بمرض ميكروبى واحد انخفض معامل ذكائهم بمقدار 1.76 عن الحد الطبيعى، بينما انخفض معامل ذكاء الأشخاص الذين احتجزوا بالمستشفيات خمس مرات أو أكثر بمعدل 9.44 مقارنة بالمعدل الطبيعي.
>وجاءت هذه النتائج بالمجلة الطبية "PLOS ONE"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الثانى والعشرين من شهر مايو الجارى.

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