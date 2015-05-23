إعلامي مصري يؤكد هجومه على مخرجي لبنان: شاهدوا جاد شويري ومايا دياب

شنت مواقع التواصل الاجتماعي هجوماً لاذعاً على الإعلامي المصري سيد علي، بعد أن اتّهم مخرجي لبنان بأنّ الكلبيات التي يخرجونها تتركز أغلب مشاهدها على لقطات في السرير وغرف النوم، في وقت لم يسبق لأحد من اللبنانيين أن هاجم أيّ من المصريين أو أيّ شخصية تنتمي إلى دول أخرى، سواء من الإعلاميين أو الفنانين، بل أبدوا لهم كلّ التقدير والاحترام.

"سيدتي نت" اتّصل بسيّد علي ظناً منا أن ما صدر عن لسانه قد يكون سقطة أو زلة لسان، لكنه أكد لنا هجومه على مخرجي لبنان، مستشهداً بالمخرج اللبناني جاد شويري، الذي يعتمد مشاهد السرير في تصوير معظم كليباته، كما استشهد كذلك باللبنانية مايا دياب التي تصوّر كليبات كاملة في غرفة النوم.

لكن سيّد علي قال إنّ هناك فنانات مصريات يُسافرن إلى لبنان لتصوير كليبات مع مخرجين لبنانين مستخدمين المشاهد ذاتها، موضحاً أنه لم يتقصّد الهجوم على اللبنانين بشكل خاصّ، مؤكّداً أنهم أشقاء لنا، مشيراً إلى أنه في كلّ بلد ثمة نماذج غير جيّدة.

ورداً على تساؤلنا حول وجود مغنيات مصريات يعتمدن العري كثيراً في تصوير كليباتهم، قال: "نعم يوجد للأسف". وأوضح أنّه لهذا السبب تحدّث في حلقته الماضية من برنامج "حضرة المواطن" عن صاحبة كليب "سيب أيدي"، وهي فنانة مصرية "فجّة" و"مبتذلة" على حدّ وصفه لها، مشدّداً على أنّ العري والفجاجة ظاهرة يجب التصدي لهما، لافتاً إلى أنّ مخرجي كليبات فنانات الخليج يحترمونهن ولا يقدمن على تقديم أجساد بنات بلدهن كسلعة للجمهور، على حدّ تعبيره.

وأنهى سيد علي كلامه بالقول: "إنّ الفن هو القوى الناعمة التي يجب أن تستغلّ في مواجهة الأزمات والفتن لا أن تُساهم فيها".

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