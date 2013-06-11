الباليرينا حذاؤك في كل المواسم

تُعتبر الباليرينا، من أكثر أنواع الأحذية راحةً، إذ إنّها تمنحك حريّةً لا مثيل لها، نظراً إلى تصميمها العمليّ والمريح. وهذا الموسم، عاد بباقة متنوّعة من الأحذية الجميلة ذات التصميم العصريّ والمريح، فكلّ الدور خصّصت لك تصاميم جميلة من Chanel إلى Dior إلى Louis Vuitton و... لذا لا تفوّتي عليك فرصة التألّق بأجمل تصاميم الباليرينا، ولكن طبعاً بشروط.

ـ إذا كنت قصيرة، يُقدّم إليك هذا الموسم تصاميم تحتوي على كعب صغير داخلي، لذا توجهي اليها، لكي تمنحي اطلالتك المزيد نت الطول.

- في حال كانت قدميك طويلتين، فلا ترتدي الباليرينا ذو الواجهة المروسة، لأنها ستزيد من طولهما، بل توجهي نحو التصميم الدائري من الأمام.

- في حال كانت قدميك عريضتين، لا تتوجهي نحو التصاميم الناعمة جداً.

- نسقي لون الباليرينا مع لون حقيبتك، فهذا أمر مستحب في عالم الموضة.

- توجهي نحو الباليرينا السادة في حال كانت ملابسك مطبعة، والعكس صحيح.