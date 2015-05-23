وكيل تعليم الإسماعيلية يشكل غرفة عمليات لمتابعة امتحان الدبلومات الفنية

أكد المهندس سرور إبراهيم سرور، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن هناك غرفة عمليات تعمل طوال 24 ساعة لتلقى شكاوى اللجان والعمل على حلها دون تأخير مؤكدًا أنه على تواصل شخصى بجميع رؤساء اللجان بالإضافة إلى التقارير التى يتسلمها يوميًا للاطمئنان على التجهيزات الخاصة قبل بدء الامتحانات وخلال سيرها.

يأتى هذا فى الوقت الذى انطلقت فيه امتحانات الدبلومات الفنية بالإسماعيلية اليوم حيث يؤدى 7 آلاف و999 طالبًا وطالبة من خلال 37 لجنة على مستوى جميع الإدارات التعليمة صناعى وزراعى وتجارى الامتحان فى مادة اللغة العربية فترة أولى والتربية الدينية فترة ثانية فيما يؤدى طلاب لجنة الثانوى الفنى للصم وضعاف السمع الامتحان فى مادة للغة العربية على فترتين.

وكان المهندس سرور إبراهيم سرور وكيل وزارة التربية والتعليم قد عقد اجتماعًا مع رؤساء اللجان أكد خلاله تسهيل مهمة عملهم باعتبارها مهمة قومية.

وأشار وكيل وزارة التعليم إلى أن المديرية وقعت أربعة برتوكولات مع الداخلية لتأمين اللجان ونقل أوراق الأسئلة والإجابة إلى جانب مديرية الصحة بحيث يتواجد طبيب داخل كل لجنة مع توافر سيارات إسعاف للحالات الطارئة كما وقعت المديرية بروتوكولاً مع مديرية التموين والذى يضمن توفير الخبز بالاستراحات المخصصة للملاحظين والمراقبين إلى جانب المواد البترولية إلى جانب بروتوكول مع مديرية الكهرباء بحيث يتم صيانة محولات الكهرباء وعدم قطع التيار الكهربائى.

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم أن اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية كلف رؤساء المدن والقرى بضرورة تذليل كل العقبات وتسهيل عمل رؤساء اللجان مؤكدًا أن كل الإمكانيات متوفرة لإتمام عملية الامتحانات.