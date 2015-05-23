أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

تخصيص 15 مليون جنيه لإقامة 10 مساجد جديدة بالوادي الجديد‎

Google+ Print
تخصيص 15 مليون جنيه لإقامة 10 مساجد جديدة بالوادي الجديد‎ تخصيص 15 مليون جنيه لإقامة 10 مساجد جديدة بالوادي الجديد‎

ارشيفية

صرح أحمد طه العبادي، مدير الإدارة الهندسية بمديرية أوقاف الوادي الجديد، أنه تم  تخصيص 15 مليون جنيه لإقامة 10 مساجد جديدة، و3 دورات مياه عمومية لـ 3مساجد بمراكز المحافظة.

وقال أنه جاري إنشاء هذه المساجد خلال موزانة العام المالي الجاري، وهي مساجد ” عين الطرفاية بباريس –المسجد الشرقي بقرية المكس بباريس – ومسجد قرية جورمشين 7 بباريس – ومسجدعدن بباريس – مسجد عبد القادر الشرقي بقرية الموهوب – مسجد غزة الكبير والحاج فهمي بقرية العوينة بالداخلة – مسجد بلاط الكبير – مسجد تنيدة الكبير – مسجد بئر1 تنيدة ” مع إقامة دورات مياه لخدة مساجد التوحيد بقرية الشوش والزيات والبليدة بمركز بلاط.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا