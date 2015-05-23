تخصيص 15 مليون جنيه لإقامة 10 مساجد جديدة بالوادي الجديد‎

صرح أحمد طه العبادي، مدير الإدارة الهندسية بمديرية أوقاف الوادي الجديد، أنه تم تخصيص 15 مليون جنيه لإقامة 10 مساجد جديدة، و3 دورات مياه عمومية لـ 3مساجد بمراكز المحافظة.

وقال أنه جاري إنشاء هذه المساجد خلال موزانة العام المالي الجاري، وهي مساجد ” عين الطرفاية بباريس –المسجد الشرقي بقرية المكس بباريس – ومسجد قرية جورمشين 7 بباريس – ومسجدعدن بباريس – مسجد عبد القادر الشرقي بقرية الموهوب – مسجد غزة الكبير والحاج فهمي بقرية العوينة بالداخلة – مسجد بلاط الكبير – مسجد تنيدة الكبير – مسجد بئر1 تنيدة ” مع إقامة دورات مياه لخدة مساجد التوحيد بقرية الشوش والزيات والبليدة بمركز بلاط.