رئيس اتحاد طلاب كلية الهندسة: جهة رسمية حصلت على تفريغ كاميرات المراقبة فى خطف "إسلام"

أكد محمد وليد رئيس اتحاد طلاب كلية الهندسة الذى أعلن استقالته على خلفية اتهام قوات الأمن باقتياد الطالب إسلام صلاح الدين من حرم الجامعة، والإعلان عن مقتله فى تبادل إطلاق الرصاص بينه ورجال الشرطة أثناء ضبطه على خلفية اتهامه بقتل العقيد وائل طاحون، أن دور الاتحاد انتهى بالإعلان عن تقديم الاستقالة المسببة، وأنه وأعضاء الاتحاد ليسوا بصدد تقديم بلاغ للنائب العام للتحقيق فى الحادث.

وأضاف رئيس الاتحاد فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن البيان الذى أصدره الاتحاد والخاص بالمطالبة بفتح التحقيق فى الحادث تم تأجيله نحو 8 ساعات حتى تم التأكد من صحة المعلومات والأدلة التى تم التوصل لها، وأفادت أن "مجهول صاحب موظف بالكلية" هو من سأل عن "إسلام" وانتظره حتى انتهائه من أداء الامتحان واصطحبه إلى مكان مجهول ليتم الإعلان فى اليوم التالى عن مقتله .

>وقال محمد وليد إن مصدر بكلية الهندسة أكد له أن جهة تحقيق رسمية بدأت التحقيق فى ملابسات الحادث، وحصلت على تفريغ كاميرات المراقبة والمستندات التى تثبت حضور "إسلام" للامتحان.

كان اتحاد طلاب كلية الهندسة بجامعة عين شمس، أعلن عن استقالته، بسبب مقتل الطالب بعد خطفه عقب الامتحان، وطالب الاتحاد مجلس الكلية بفتح تحقيق فورى لمحاسبة كل من تواطأ فى الخطف، واتخاذ كل الخطوات القانونية تجاه الواقعة التى سجلتها كاميرات الكلية.

وأشار اتحاد الطلاب فى بيان إلى تعرض زميلهم للخطف، موضحين أن طلاب لجنة رقم (260أ) الدفعة الرابعة قسم كهرباء قوى فوجئوا صباح أول أمس الثلاثاء بدخول مجهول الهوية بصحبة أحد موظفى الكلية والسؤال عن "إسلام صلاح الدين عطيتو"، ومطالبته بالذهاب إلى شئون الطلاب بعد الانتهاء من امتحانه، كما لاحظ الطلاب انتظار الشخص أمام باب اللجنة حتى الانتهاء من الامتحان واصطحاب الطالب إلى مكان مجهول ولم يُستدل على مكانه من حينها". وتابع الطلاب: "فى صباح اليوم التالى انتشرت أخبارا بمقتل الطالب"، مؤكدين فى بيانهم: "لن نستطيع استكمال مهامنا فى حين زميلنا خرج من اللجنة إلى المشرحة".

- "هندسة عين شمس" ترد على ادعاءات خطف طالب من اللجنة وقتله: الواقعة لا أساس لها من الصحة وتم التأكد من الكاميرات والقتيل خرج مع زملائه بعد انتهاء الامتحان .. ونشطاء يدشنون صفحة للمطالبة بالتحقيق