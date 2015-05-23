تشغيل 20 أتوبيسا جديدا بمطروح بتكلفة 30 مليون جنيه

قام اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، بتفقد 10 أتوبيسات جديدة، بتكلفة إجمالية 15 مليون جنيه، تم تخصيصها من شركة غرب ووسط الدلتا، للعمل على خطوط المحافظة كدفعة أولى، ومن المقرر أن تدفع الشركة 10 أتوبيسات جديدة أخرى، استعدادا لموسم الصيف بعد مخاطبة الشركة لتطوير الأتوبيسات وتشغيل أتوبيسات جديدة.

وقال البيان الصحفى الصادر عن إعلام المحافظة، اليوم السبت، إن محافظ مطروح قرر لأول مرة استخراج تراخيص الـــ 10 أتوبيسات من إدارة مرور مطروح وحمل لوحات معدنية الخاصة بمحافظة مطروح، ليصبح فرع شركة غرب الدلتا بالمحافظة لديه الأتوبيسات الخاصة به، تعمل على خط سير بين مطروح والمحافظات الأخرى، مع زيادة عدد الرحلات خلال فصل الصيف.

وأكد طه عبد السلام مدير فرع أتوبيس غرب ووسط الدلتا بمطروح، أنه سيتم دعم المحافظة بـــ10 أتوبيسات جديدة مع بداية الشهر القادم بتكلفة إجمالية 15 مليون جنيه ليصبح 20 أتوبيسا جديدة .

ومن جانبه أكد المهندس فتحى معتبر، رئيس مجلس إدارة شركة أتوبيس غرب ووسط الدلتا، بأن عملية التطوير مستمرة بالشركة بجميع فروعها، على مستوى الجمهورية بمشاركة الجماهير التى تثق بالشركة فى تقديم خدمة متميزة للمواطنين.

وأكد محافظ مطروح، أنه يتابع عملية تغيير الأتوبيسات القديمة بأتوبيسات حديثة، بشركة غرب و وسط الدلتا، بجميع الخطوط التى تعمل بين مطروح والمحافظات الأخرى بالشكل الحضارى، الذى يليق بمكانة المحافظة سياحيًا استعدادا لاستقبال فصل الصيف.

وشدد المحافظ على أنه سيتم إرسال لجان من المحافظة بصفة مستمرة بشكل مفاجئ لمتابعة أتوبيسات الشركة، للتأكد من تقديم خدمة متميزة لأهالى مطروح وزائرى ومصطافى المحافظة.

بالصور.. إضافة 150 أتوبيسا جديدا لخطوط غرب الدلتا بمطروح