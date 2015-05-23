أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ دمياط يناقش الخطة المستقبلية لمراكز الإسعاف بنطاق المحافظة

Google+ Print
محافظ دمياط يناقش الخطة المستقبلية لمراكز الإسعاف بنطاق المحافظة محافظ دمياط يناقش الخطة المستقبلية لمراكز الإسعاف بنطاق المحافظة
ناقش الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، مع المحاسب أحمد الشناوى، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومدير عام مرفق الإسعاف بدمياط الخطة المستقبلية لمراكز الإسعاف بنطاق محافظة دمياط.

وتناول النقاش النقاط الثابتة بالمراكز والمدن، وعلى الطرق السريعة والأماكن النائية، وبرأس البر وطريق بورسعيد وترعة السلام، وجميع مراكز ومدن المحافظة.

وأفاد مدير الاسعاف بأنه تم تجهيز المحافظة بعدد 16 سيارة إسعاف نمطى، وعدد 50 سيارة نموذجى.

وطلب المحافظ بأهمية تثبيت نقاط لسيارات الإسعاف بالقرى والأماكن النائية ضمن الخطة المستقبلية، التى تعد لها المحافظة لمواجهة الطوارئ، حيث تم تجهيز وحدة إسعاف جديدة بقرية كفر الغاب على الحدود مع الدقهلية، كما تم تجهيز موقع تل الكاسف لتشغيل سيارة إسعاف لخدمة القرى النائية، التابعة لسيف الدين وتل الكاشف، وكذلك تحديد نقاط إسعاف بمصيفى رأس البر ودمياط الجديدة.

جدير بالذكر، أن محافظ دمياط كان قد أعلن عن تشغيل عدد 3 خطوط حديدة لاستقبال الطوارئ برقم123.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365