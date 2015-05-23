محافظ دمياط يناقش الخطة المستقبلية لمراكز الإسعاف بنطاق المحافظة

ناقش الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، مع المحاسب أحمد الشناوى، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومدير عام مرفق الإسعاف بدمياط الخطة المستقبلية لمراكز الإسعاف بنطاق محافظة دمياط.

وتناول النقاش النقاط الثابتة بالمراكز والمدن، وعلى الطرق السريعة والأماكن النائية، وبرأس البر وطريق بورسعيد وترعة السلام، وجميع مراكز ومدن المحافظة.

وأفاد مدير الاسعاف بأنه تم تجهيز المحافظة بعدد 16 سيارة إسعاف نمطى، وعدد 50 سيارة نموذجى.

وطلب المحافظ بأهمية تثبيت نقاط لسيارات الإسعاف بالقرى والأماكن النائية ضمن الخطة المستقبلية، التى تعد لها المحافظة لمواجهة الطوارئ، حيث تم تجهيز وحدة إسعاف جديدة بقرية كفر الغاب على الحدود مع الدقهلية، كما تم تجهيز موقع تل الكاسف لتشغيل سيارة إسعاف لخدمة القرى النائية، التابعة لسيف الدين وتل الكاشف، وكذلك تحديد نقاط إسعاف بمصيفى رأس البر ودمياط الجديدة.

جدير بالذكر، أن محافظ دمياط كان قد أعلن عن تشغيل عدد 3 خطوط حديدة لاستقبال الطوارئ برقم123.