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شرطة البيئة ومحميات البحر الأحمر تضبط 4 أسماك قرش داخل محل بالغردقة

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تمكنت شرطة البيئة بالاشتراك مع محميات البحر الأحمر، على عدد من أسماك القرش، المحظور صيدها داخل محل بيع أسماك بالغردقة.

كانت محميات البحر الأحمر قد تلقت بلاغا بوجود أسماك قرش داخل محل أسماك بالغردقة على الفور أخطر أحمد غلاب من محميات البحر الأحمر الرائد محمد لطيف من شرطة البيئة.

وتشكلت حملة وعثرت بالفعل على 4 قروش داخل محل أسماك بمدينة الغردقة، والذى يعد مخالفا لقانون البيئة، وتبين أن الصيادين يقومون ببيع أسماك القرش للتجار.

وتم تحرير.. المحضر اللازم بالواقعة وجار إخطار النيابة العامة لتولى التحقيقات.
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شرطة البيئة والمحميات خلال ضبطها للقروش -اليوم السابع -5 -2015
>

شرطة البيئة والمحميات خلال ضبطها للقروش

الأسماك المضبوطة -اليوم السابع -5 -2015
>

الأسماك المضبوطة

شرطة البيئة والمحميات خلال ضبطها للقروش -اليوم السابع -5 -2015
>

شرطة البيئة والمحميات خلال ضبطها للقروش

الأسماك المضبوطة -اليوم السابع -5 -2015
>

الأسماك المضبوطة


>

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