مصرع شخص وإصابة 4 اخرين فى مشاجرة بالدقهلية

تلقى اللواء سعيد شلبى مساعد، وزير الداخلية لامن الدقهلية، إخطارًا من العميد خالد الزينى مأمور مركز المنصورة، يفيد بمصرع عبد الجواد على زيد 40 عامًا، واصابة 4 اخرين، في مشاجرة بالأسلحة بين عائلتي “قابية “و”زايد” بقرية أويش الحجر التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، بسبب خلافات بينهم على أولوية ري الأرض الزراعية.

وأكد شهود عيان، أن الخلافات بدأت بين العائلتين أمس، بسبب الجيرة في الأرض الزراعية، وتسببت الاشتباكات وقتها في إصابة شخصين من عائلة “قابية”، إلا أن الاشتباكات تجددت اليوم، بعد قيام أحد أفراد عائلة “قابية” بإطلاق أعيرة خرطوش على أفراد من عائلة “زايد” فأصاب 3 أشقاء.

وتحرر عن ذلك المحضر ١١٩١٣ جنح مركز المنصورة لسنة 2015، وجار العرض على النيابة.