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chloe تفتح معرضها في بيروت

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chloe تفتح معرضها في بيروت chloe تفتح معرضها في بيروت

تحوّل بوتيك كلوي في أسواق بيروت إلى متحف للموضة، من خلال المعرض الذي أقامته الدار، حيث عرضت الدار الفرنسيّة أهمّ وأجمل قطعها الفينتيج التاريخيّة. وشملت التصاميم المعروضة داخل البوتيك، قطعة من زمن الستينات، مصمّمة من مؤسّسة العلامة نفسها Gaby Aghion، بالإضافة إلى قطع من الثمانينات، مصمّمة من قبل Karl Lagerfeld، ومن ضمنها الفستان الشهير violon. خارج البوتيك، تمّ تسليط الضوء على مجموعة من رسمات كارل لاغيرفيلد، بالإضافة إلى تصاميم كلوي على مرّ السنين، وأقوال المؤسسة وغيرها.. وتمّ عرض مجموعة كلوي الحالية، بالإضافة إلى لقطات من مجموعة ما قبل الخريف 2013. ولعلّ هذا الحدث الذي أقامته الدار، يُعدّ الأول من نوعه في الشرق الأوسط بالنسبة لها.

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سيدتي