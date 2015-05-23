بالصور.. ضبط ثلاث مخازن بمنطقة “الديبة” بداخلها 20 طن بضائع مهربة

جمال نوفل - بورسعيد

استمرار لجهود مديرية أمن بورسعيد، في معاونة الجهات المعنية للتصدي لعمليات تهريب البضائع اجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية، والعمل على ضبطها وضبط القائمين عليها وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

فقد توصلت تحريات خالد العوادلي رئيس قسم شرطة التموين بمديرية امن بورسعيد، إلى قيام بعض العناصر المشهور عنهم تهريب البضائع أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية، بتخزين كميات كبيرة من البضائع المهربة بقرية الديبة الكائنة على طريق بورسعيد – دمياط.

تم إعداد حملة مكبرة برئاسة مدير إدارة البحث الجنائي، ضمت ضباط إدارة البحث الجنائي وضباط قسم شرطة التموين، مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن. حيث اسفرت الحملة عن، ضبط مخزن ملك المدعو (صابر فتحي عبد الرحمن الرودى – مقيم دائرة قسم الزهور، بداخلة حوالى (8 طن) من البضائع الأجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية، وعدد (2) مخزن، الأول يحتوي على حوالي (5 طن)، والثانى يحتوي على حوالي (7 طن) من البضائع اجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية.

وجه اللواء فيصل دويدار مدير امن بورسعيد، بالتحفظ على المضبوطات بجمارك بورسعيد، واتخاذ الإجراءات القانونية والجمركية، والعرض على النيابة العامة مع تكثيف الجهود، بالإشتراك مع ادارة شرطة مواني بورسعيد لإحباط عمليات التهريب.