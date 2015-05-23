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ننشر صور المترو المكيف للخط الأول "المرج – حلوان"

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حصل "اليوم السابع" على عدد من الصور للقطار الثانى المكيف للخط الأول "المرج – حلوان"، الذى وصل من ميناء الإسكندرية إلى وِرَش طرة البلد، الخاصة بالخط الأول، لإجراء اختبار التشغيل عليه، قبل دخوله الخدمة، ضمن جدول التشغيل اليومى، وأنه من المقرر دخول الخدمة الشهر المقبل.
>من داخل المترو المكيف الجديد -اليوم السابع -5 -2015
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من داخل المترو المكيف الجديد

وقال المهندس خالد صبرة العضو المنتدب لشركة المترو، أنه لن يتم تشغيل هذا القطار للجمهور قبل الاطمئنان التام على إجراءات واختبارات التشغيل، وسيتم البدء فى اختبارات تحميل أحمال بالقطار، مشيرا إلى أن القطار الأول يستغرق وقت أطول فى الاختبارات بعكس باقى القطارات الـ20 المُتعاقد عليها مع شركة هونداى روتم الكورية للخط الأول.

غرفة القيادة داخل المترو الجديد -اليوم السابع -5 -2015
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غرفة القيادة داخل المترو الجديد

مقاعد ذوى الاحتياجات الخاصة داخل المترو الجديد -اليوم السابع -5 -2015
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مقاعد ذوى الاحتياجات الخاصة داخل المترو الجديد

مقدمة المترو المكيف الجديد -اليوم السابع -5 -2015
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مقدمة المترو المكيف الجديد

من داخل المترو -اليوم السابع -5 -2015
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من داخل المترو


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