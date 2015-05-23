موجز أخبار محافظات مصر.. انتحار موظف لمعايرته بـ"خلفة البنات"

نشر "اليوم السابع" أخبارًا لأحداث مهمة فى عدد من المحافظات، اليوم السبت، أبرزها أن موظف أطلق النار على نفسه ليتخلص من معايرة أهله المتكررة لإنجاب البنات.

تلقى اللواء محمد الهلباوى مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء هشام نصر مدير البحث الجنائى يفيد مقتل شاب فى العقد الرابع من العمر بإحدى قرى مركز ملوى.

وفى محافظة الأقصر، تقرر نقل مدرس رياضيات بالمرحلة الثانوية إلى وظيفة إدارية بالإدارة التعليمية بمركز القرنة، وذلك عقب قيامه بالتعدى على مدير مدرسة أثناء توزيع أوراق الأسئلة بالامتحانات، وضربه بالحذاء أمام الأساتذة بالمدرسة.

واختطف مسلحون مجهولون اليوم 3 من أهالى رفح فى ظروف غامضة، وقال مصدر أمنى إن أجهزة الأمن تلقت بلاغا بقيام مجهولين باختطاف 3 من الأهالى من منازلهم تحت تهديد السلاح.

وفى مشهد جنائزى مهيب شيع الآلاف من أهالى العزبة الغربية بمدينة شبين الكوم، جنازة الشهيد مصطفى عبد العال زين الدين "22 سنة" مجند بالقوات المسلحة، والذى استشهد بعدما اختطفه مسلحون داخل سيارة إسعاف وقتلوه.

وإلى أهم الأخبار:

انتحار موظف بالمنيا للتخلص من معايرته بـ"خلفة البنات"

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>نقل معلم رياضيات لوظيفة إدارية لضربه مدير مدرسة بالجزمة فى الأقصر

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>مسلحون يختطفون 3 من أهالى رفح ومقتل سيدة بطلق نارى

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>"الترابين" تهاجم أوكارا لإرهابيين بسيناء وتضبط 3 بحوزتهم أسلحة وقنابل

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>بالصور.. المنوفية تودع شهيد الجيش بالعريش فى جنازة مهيبة

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>سقوط إسرائيلى بحوزته بانجو أثناء دخوله أحد فنادق طابا للعب القمار

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خروج قطار ركاب عن القضبان بين كوبرى الليمون وشبرا

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>القبض على "مستريح" سوهاج الجديد.. والنيابة تحبسه 4 أيام

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>مصرع صاحب مزرعة فى البحيرة تناول أدوية لعلاج الدواجن بالخطأ

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>تأجيل محاكمة مرسى و24 بإهانة القضاء إلى 27 يوليو

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>جامعة الزقازيق تستعجل رد التعليم العالى بشأن موقف مرسى القانونى

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>إحالة 61 من لجان الإخوان النوعية بدمياط والمنوفية إلى القضاء العسكرى

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>انفجار قنبلتين بدائيتين بمدينة "الدلنجات" بالبحيرة

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>انفجار يتسبب فى انفصال جزء من قضبان السكة الحديد بقرية البيروم بالشرقية

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>مجهولون يشعلون النار فى سيارتين تابعتين لمجلس مدينة بلبيس

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>الحماية المدنية تحاول السيطرة على حريق هائل فى إحدى المزارع بالجونة

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>محافظ المنيا: لولا ثورة 25 يناير لأحلت إلى التقاعد لاعتراضى على الفاسد

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>عودة 283 مصريا من ليبيا عبر منفذ السلوم بينهم 163 غادروا متسللين

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موجز أخبار مصر للساعة 1 .. "الترابين" تضبط 3 تكفيريين بحوزتهم أسلحة وقنابل

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