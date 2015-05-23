عدم ممارسة الرياضة وعوامل القلق سبب ظاهرة"الكرش"بين الشباب

تُعَد الرياضة من الأساسيات المهمة التى تساعد فى الحفاظ على سلامة الجسم، وعلى الرغم من أهميتها، إلا أن الكثير من المصريين يهملونها، مما تسبب ذلك فى انتشار الكثير من الأمراض.

وقال الدكتور مراد عاصم، استشارى العلاج الطبيعى، إن إهمال المصريين لممارسة الرياضة، أدى إلى انتشار الكثير من الأمراض، التى تؤثر على الصحة، ومنها أمراض السمنة، نظرًا لقلة الحركة، والاعتماد على تناول الأكلات الدسمة، والسريعة التى تحتوى على دهون مشبعة تتراكم فى الجسم، وأيضا الإصابة بمشاكل الفقرات والركبة، ويرجع ذلك بسبب ضعف العظام والعمود الفقرى، مما تحدث به الأمراض عند أقل مجهود لعدم القدرة على التحمل.

يتابع استشارى العلاج الطبيعى أن ارتفاع نسبة ظهور "الكرش" بين الشباب، وذلك لارتخاء عضلات البطن نتيجة عدم ممارسة بعض التمرينات الرياضية التى تساعد على تقويتها، وانتشار الكثير من الأمراض النفسية والقلق، ويرجع لتغلب المشاعر السلبية وهرمونات الغضب التى يفرزها الجسم، والابتعاد عن الرياضة التى لها دور كبير فى تحسين المزاج والحالة النفسية، مما يؤدى لإفراز هرمون السعادة.

يؤكد عاصم ضرورة الابتعاد عن قلة الحركة التى أصبحت أسلوب حياة بين الأطفال والشباب، وعدم الاعتماد على الوسائل التى تسهل الحركة كالمصاعد والسيارة، ومن الضرورى المشى ولو نصف ساعة يوميا، أو ممارسة أى نوع من الرياضة 3 مرات فى الأسبوع.

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