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انتشار الثعالب بمنطقة أبوسيال بحي الجناين بالسويس

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انتشار الثعالب بمنطقة أبوسيال بحي الجناين بالسويس انتشار الثعالب بمنطقة أبوسيال بحي الجناين بالسويس

ثعلب صحراوي

أرسل عشرات المواطنين بمنطقة أبو سيال بحي الجناين بالسويس، شكاوي لديوان عام المحافظة  وغرفة العمليات يؤكدون أن الثعالب إنتشرت منذ أسبوع بشكل خطير وكبير بمنطقة أبو سيال، كما ناشدوا اللواء العربي السروي المحافظ التدخل وتنظيم حملة بيطرية  للقضاء على هذه الثعالب التى أصبحت تمثل خطورة يومياً على أبنائهم، موضحين أنهم يوميًا يجدوا بعض الطيور التى يقوم بتربيتها مقتولة .

من جانبه قال اللواء المحافظ  أنه سيتم فحص شكوي المواطنين والتأكد أنه يوجد ثعالب من عدمه، وإدرج هذا الملف ضمن الحملة التى تخرج يوميًا من قبل الطب البيطري للقضاء على الكلاب الضالة التى تمثل خطورة على المواطنين بأحياء المحافظة.

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