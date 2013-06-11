75.9% نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية بالدقهلية

وصرح المعداوى بأن نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية بلغت 75.9% حيث تقدم للامتحان عدد 85937 طالب وطالبة حضر منهم عدد 84765 طالب وطالبة وبلغ متوسط الحاصلين على 50% فأكثر 64340 طالب وطالبة وبالنسبة للإعدادية المهنية فقد بلغت نسبة النجاح 71.9 % حيث تقدم للامتحان عدد 2833 طالب وطالبة حضر منهم عدد 2792 طالب وطالبة وبلغ متوسط الحاصلين على 50% فأكثر عدد 2008 طالب وطالبة

و أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن العشرة الأوائل هم ( الأول ياسمين حسن يوسف بمجموع 300درجة مدرسة البشاير الخاصة ع التابعة لإ دارة بلقاس – الثاني ميار حسام الدين طه زينهم بمجموع299.5درجة مدرسة العائلة المقدسة التابعة لإ دارة شرق المنصورة – الثاني مكرر (1) مها إبراهيم مصطفى البربري بمجموع 299.5درجة مدرسة الجمعية الشرعية الخاصة التابعة لإدارة ميت غمر – الثاني مكرر (2) عمرو عيد محمد عطيه بمجموع 299.5درجة مدرسة المنصورة التجريبية للغات التابعة لمديرية التربية والتعليم – الخامس أية رضا عبد الفتاح متولي بمجموع 299درجة مدرسة بدواى ع بنات التابعة لإدارة شرق المنصورة – الخامس مكرر (1) : أية محمد عبد الغنى السوداني بمجموع 299درجة مدرسة منية سمنود ع بنات التابعة لإدارة أجا – الخامس مكرر (2) محمد على حلمى عبد الواحد بمجموع 299درجة مدرسة الجمعية الشرعية الخاصة التابعة لإدارة ميت غمر – الخامس مكرر (3) إسراء هيثم محمد شحاته بمجموع 299درجة مدرسة دنديط ع بنات التابعة لإدارة ميت غمر – الخامس مكرر (4) إيمان محمد على محمدبمجموع 299درجة مدرسة ميت الحلوج ع بنات التابعة لإدارة دكرنس – الخامس مكرر (5) هشام أحمد أحمد العوضى بمجموع 299درجة مدرسة الهدى والنور الخاصة التابعة لإدارة غرب المنصورة – الخامس مكرر (6) حنان نبيل على أحمدبمجموع299درجة مدرسة ميت الحلوج التلبعة لإدارة دكرنس – الخامس مكرر (7) دعاء عثمان ذكى أبو زيدبمجموع 299درجة مدرسة ثمرة الحياة ع بنات التابعة لإدارة غرب المنصورة )

و أشاد المحافظ بجهود القائمين على العملية التعليمية وطالبهم ببذل المزيد من الجهد من أجل الارتقاء بمستوى العملية التعليمية بكافة مراحل التعليم مؤكدا على دور أولياء الأمور في المتابعة والعناية بأبنائهم حتى تكون محافظة الدقهلية في المقدمة دائما باعتبارها محافظة الأعلام حيث أنجبت لمصر والعالم الكثير من الر واد في كافة مجالات الفكر والأدب والثقافة والفن والسياسة والدين هؤلاء الأعلام الذين كان لهم دور بارز في الحياة الثقافية في مصر والعالم .