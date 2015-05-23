عامان من الانجاز.. الحكومة الذكية

تعود بدايات مشروع الحكومة الإلكترونية الاتحادية في دولة الإمارات إلى إطلاق الدرهم الإلكتروني كأول خدمة إلكترونية تدشنها وزارة المالية في شهر فبراير من عام 2001 . إلا أن المحطة الفارقة في تاريخ هذا المشروع تتمثل في إصدار المرسوم الرئاسي رقم 3 لسنة 2011 والقاضي بإحالة مهمة الحكومة الإلكترونية الاتحادية إلى الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات.

وتجسدت الانطلاقة الفعلية لهذا المشروع الوطني العملاق واقعا ملموسا من خال قيام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله » بإطلاق بوابة الإمارات الإلكترونية (حكومة.امارات) في شهر مايومن العام 2011 .

وقد جاءت هذه الخطوة متممة ومباركة لنجاحات وطنية عديدة في مجال الحكومة الإلكترونية متمثلة في حكومة أبوظبي الإلكترونية، وحكومة دبي الإلكترونية، وبرامج الحكومة الإلكترونية المحلية الأخرى التي تشكل في مجموعها حالة واحدة.

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